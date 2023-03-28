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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: ندعم إنشاء محكمة دولية خاصة لمعاقبة المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الثلاثاء/ عن دعمها لإنشاء "محكمة دولية خاصة لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك، قولها إنه "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة تدعم إنشاء محكمة دولية مكرسة لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا".

وقالت فان شاك "هناك حجج مقنعة حول سبب وجوب المقاضاة" وهي جريمة العدوان، إلى جانب "الجرائم" التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي الإعلان عن دعم الولايات المتحدة لتطوير مثل هذه الهيئة بعد أن دفعت أوكرانيا ودول أخرى منذ شهور لإنشاء آلية يمكن بموجبها التحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد اندلعت في 24 فبراير 2022.

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