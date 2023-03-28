بالروب... رانيا التومي تستعرض أنوثتها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا التومي متابعيها صورة جديدة في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة التونسية بإطلالة كلاسيكية مرتدية روب لونه لبني مطرز بالريش ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بإطلالتها الجذابة.

تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي الانظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع".



وتعد رانيا التومي هي أحدث اكتشافات خالد يوسف التي رشحها للمشاركة في مسلسل "سره الباتع".



وتتميز رانيا التومى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة من الملابس الجريئة والمثيرة التى تكشف عن انوثتها .



مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمدفهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالدأنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.