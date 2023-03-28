عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالروب... رانيا التومي تستعرض أنوثتها فى أحدث ظهور لها

رانيا التومي
رانيا التومي

شاركت الفنانة رانيا التومي متابعيها صورة جديدة في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة التونسية بإطلالة كلاسيكية مرتدية روب لونه لبني مطرز بالريش ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بإطلالتها الجذابة.

تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي الانظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع".


وتعد رانيا التومي هي أحدث اكتشافات خالد يوسف التي رشحها للمشاركة في مسلسل "سره الباتع".


وتتميز رانيا التومى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة من الملابس الجريئة والمثيرة التى تكشف عن انوثتها .


مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمدفهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالدأنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٢٨_٠١٥٠٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٨_٠١٥٠٤٠
رانيا التومى تستعرض انوثتها بالروب رانيا التومي مسلسل سره الباتع الفنانة التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بشأن الحرب مع الصين

ترشيحاتنا

زيلينسكي على حدود روسيا.. زيارة غير متوقعة لرئيس أوكرانيا تثير الجدل

عضو هيئة كبار العلماء يدعو المسلمين للاقتداء بالنبى فى الإنفاق والعطاء

أحمد موسى: أمريكا ستعاني في الفترة المقبلة

اسكتلندا تهزم إسبانيا 2-0 في تصفيات يورو 2024

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

ارتفاع أسعار الذهب 1% والنفط لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس|احذره فى هذه الحالة

تحية لأم الدنيا.. رائد إمارتي يلتقط فيديو لمصر من الفضاء

12 شهيدا.. الصور الحقيقية لأبطال الكتيبة 101

لن تصدق.. قطار يمر داخل مبنى سكني في الصين|شاهد

فيديو

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ