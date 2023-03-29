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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرعب.. خروج رجال من حفرة في جبل ذهب بالكونغو.. ما القصة؟

مرعب.. خروج رجال
مرعب.. خروج رجال من حفرة في جبل دهب بالكونغو..ما القصة؟

شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية حادثة مأساوية بعد انهيار منجم ذهب فوق العمال، مما ترك العديد من منهم محاصرين بداخله.

ووثقت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عمال المنجم في الكونغو يزحفون للخروج من فتحة ضيقة بينما استخدم رجل يديه العاريتين لإزالة الأنقاض ومساعدتهم على الخروج.

أظهر مقطع الفيديو المتداول المنقذ وهو يجلس بشكل غير مستقر على جانب منحدر من الركام بينما يحفر بشكل محموم الأرض باستخدام يديه.

بينما يواصل الحفر، يبدأ عمال المناجم المحاصرون في الخروج من الفتحة بطريقة مرعبة بينما تجمع رجال آخرون في دائرة كبيرة منتظرين خروجهم.

وشوهد عمال المنجم المحاصرون وهم يسقطون على منحدر حاد بينما صرخ المتفرجون فرحا بخروجهم.

بعد بضع ثوانٍ ظهر المنقذ يستخدم يديه العاريتين للحفر في الأنقاض مرة أخرى رغم انهيار المنحدر فوقه.

وبفضل جهوده، خرج جميع عمال المنجم التسعة المحاصرين من الحفرة أحياء وبصحة جيدة.

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