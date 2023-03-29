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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بشأن التعاون العسكري مع روسيا

صدى البلد

صرح وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء عند وصوله موسكو، أن التعاون العسكري والدفاعي مع روسيا لن يكون موجها ضد أي بلد آخر.

وقد قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سايق، “قلقون من تطور علاقات إيران وروسيا، ونعمل مع شركاء إقليميين لمواجهة ذلك”.

وتأتي تلك التصريحات بعدما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء في مؤتمر عبر الإنترنت مع وزراء خارجية آخرين، إن "تورط إيران في الحرب الأوكرانية هو دعوة لإيقاظ الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم".

كما  أعربت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا خلال مؤتمر ميونخ الأخير للأمن عن مخاوفهما حيال تعميق التعاون العسكري الثنائي بين إيران وروسيا، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة وخارجها.

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