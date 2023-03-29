مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تصدرت الراقصة لوسى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تصريحاتها الجريئة قائلة:" إنها لا تخشى الموت مرتدية بدلة رقص وأن هذه المهنة تفعلها في العلن وليس هناك ما تخفيه.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور لوسى وضعتها في مأزق.

وخلال لقائها في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض عبر قناة "النهار" قالت لوسي "مش بعمل بجاحة أنا بعمل حاجة الدنيا كلها شايفاها، مش تحت أو فوق السرير، بعمل حاجة في العلانية، زي ما الدكتور بيلبس البالطو بتاعه، والكناس في الشارع بيلبس لبسه، إحنا بنشتغل مهنة في النور بلدي معترفة بيه والرقص مرسوم على جدران معابد قدمائنا المصريين".

ولفتت لوسي إلى أنها اختارت أن تترك الدراسة وتتجه للرقص للحصول على أموال تساعدها في توفير القوت اليومي لعائلتها مضيفة "اشتغلت رقاصة في الأفراح وأنا عندي 11 سنة عشان أصرف على إخواتي.

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