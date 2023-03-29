خطة لأعمال الصيانة لمولدات الكهرباء وأعمدة الإنارة بمدينة نخل

ينفذ مجلس مدينة نخل محافظة شمال سيناء ، خطة لأعمال الصيانة لمولدات الكهرباء وأعمدة الإنارة، وشد الأسلاك بين الأعمدة في مختلف أحياء المدينة. بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل .



أعمده الكهرباء لانارة الشوارع:



وقد تولى قسم صيانه الكهرباء بمجلس مدينة نخل بوسط سيناء، أعمال مراجعه شامله لجميع أعمده الكهرباء لانارة الشوارع ، وإجراء أعمال صيانه لكشافات الاناره بجميع الشوارع في احياء المدينه خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل ، على ضرورة إصلاح الأعطال بالكشافات واستبدال التالفة ، مع القيام بأعمال الصيانة بشكل دوري ، وسرعة الاستجابة إلى شكاوى المواطنين.