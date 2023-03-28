شمال سيناء .. وقف أعمال بناء مخالفة بمنطقة خدمات الصفا  بالعريش

نفذ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، حملة لوقف المباني المخالفة والتي تقام بدون ترخيص في أحياء العاصمة، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وعدم البناء بدون ترخيص .



وقف المباني :



وقد اعطى اللواء أسامه أحمد عَفش رءيس مدينة الغريش بتوجيه حملة لوقف الانشاءات المخالفة ..حيث تم الدفع بحمله لوقف المباني المخالفة برئاسة سكرتير عام المجلس والضبطية القضائية للأداره الهندسيه وبمعدات المجلس لتنفيذ وقف أعمال بناء بمنطقة خدمات الصفا .



حيث تم وقف المباني القائمة ، ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء ، واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ، وكذلك تم مجازاة رئيس منطقة الخدمات وعزله من موقعه .



وناشد رئيس المدينة ، كافة الاهالي بالالتزام بقوانين البناء الحديث ، من حيث تطبيق نظام القانون ولائحتة التنفيذيه .

