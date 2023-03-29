سامسونج تتيح ميزة حصرية لـ Galaxy S23 لهذه الهواتف

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستوفر ميزة حصرية لهواتف Galaxy S23 لهواتفها الأقدم خلال أيام قليلة، وذلك بدءًا من شهر أبريل المقبل، حيث كانت هواتف Galaxy S23 فقط قد حصلت على الميزة منذ إطلاقها، ولم تكن مُخصصة لهواتف أخرى.

وبحسب موقع SamMobile فإن هواتف Galaxy S22 و Galaxy S21 ستحصل على ميزة Image Clipper التي كانت ضمن تحديث One UI 5.1 والتي ظلت حصرية حتى الآن لأحدث هواتفها الرائدة Galaxy S23.

كما زعمت شائعات سابقة أن سامسونج تعتزم جلب ميزة Image Clipper إلى مجموعة متنوعة من هواتف Galaxy التي تعمل بواجهة One UI 5.1 من خلال تحديث المعرض ، وقائمة الأجهزة بما في ذلك تشكيلات Galaxy S20 و Note 20 ، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold 2 والهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip.

وتُعد ميزة Image Clipper هي ميزة مخصصة لمعرض الصور حيث يمكن وصفها بأنها أداة قص تلقائي، حيث يمكن للمستخدمين الضغط مع الاستمرار على كائن ما أو جسم في صورة ما لقصه في لحظة.

كما تتيح الميزة تحويل الكائن أو الجسم الذي تم اقتصاصه إلى صورة أو ملصق خاص على الفور لنسخه أو مشاركته وتحويله، حيث تعمل هذه الميزة عبر نطاق Galaxy S23 بالكامل ولا تتطلب استخدام قلم S Pen الذكي.