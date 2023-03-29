وقتما وكيفما نشاء.. تهديد أمريكي بالرد على استهداف قواعد واشنطن بالعراق وسوريا

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن سترد وقتما وكيفما تشاء على استهداف الجنود الأمريكيين في القواعد المتمركزة بسوريا والعراق.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده سترد بالشكل اللازم على استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للمنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها.

وكان جون كيربي، قال في وقت سابق إن واشنطن لن تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد سلسلة من الضربات على قواعدها.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، “لدينا أقل من 1000 جندي في سوريا يقومون بهذه المهمة، وهذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف ومهم للغاية.”

وأضاف: "لذلك سنواصل إنجاز هذه المهمة".

والسبت، ذكرت مصادر أن حقلي عمر للنفط، وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات صاروخية حيث تتمركز القوات الأمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن "طائرة مسيرة استهدفت الخميس منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من القوات الأمريكية".