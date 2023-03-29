وزير إسرائيلي يحذف تغريدة أهان فيها بايدن

حذف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي عضو حزب "الليكود" ميكي زوهار، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” وصف فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقوعه ضحية لأخبار كاذبة، وذلك بعد أن علق الأخير على الأزمة في إسرائيل.

وقال زوهار: "من المؤسف أن الرئيس بايدن وقع أيضًا ضحية لأخبار كاذبة انتشرت في البلاد ضد الإصلاح القانوني المبرر الذي نقوم به".

وعقب ذلك، حذف زوهار التغريدة، وقال على “تويتر”: "احترامًا لعلاقتنا المهمة مع أكبر حليف لنا الولايات المتحدة حذفت التغريدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بايدن: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد. لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في السير في هذا الطريق وقد وضحت هذه النقطة".

وأضاف بايدن أنه لا ينوي دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بضغوط من الخارج تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ أسابيع على خلفية مشروعه للتعديلات القضائية.

وقال نتنياهو: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها ولا تقوم على ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

وأضاف أنه يسعى إلى استعادة "التوازن المناسب بين الأفرع الثلاثة للحكومة" من خلال الإجماع، وأن إسرائيل لن تتخذ قرارات بناء على ضغوط خارجية.