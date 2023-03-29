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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور مفاجئ لـ 9 بقع على الشمس .. ما خطورتها ؟

بقع شمسية
بقع شمسية

رصد صباح أمس الثلاثاء، وجود تسع بقع شمسية وهو أكبر عدد يتكرر للمرة الثانية منذ الإعلان عن بداية الدورة الشمسية الخامسة والعشرين في العام 2020. 

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ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، يبدو أن هذا يزيد من احتمالات حدوث توهج شمسي ومع ذلك فإن جميع البقع لها حقول مغناطيسية مستقرة نسبيًا لا تميل إلى الانفجار لذلك قد يظل النشاط الشمسي منخفضًا على الرغم من ارتفاع عدد البقع الشمسية.

ظهور بقع شمسية

والبقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى  (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

وتتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

بالإضافة إلى أنه يمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو  تلسكوب شمسي صغير ومراقبة تطورها خلال الأيام المقبلة. 

انفجار بقع شمسية الشمس ظهور بقع على الشمس

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