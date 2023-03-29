الأمير هاري يكشف معلومات خاصة عن سيدة كان على علاقة بها

كشف الأمير هاري نجل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في خضم قضية انتهاك الخصوصية الخاصة به، عن معلومات خاصة بشأن امرأة كان على علاقة بها ذات يوم.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرف دوق ساسكس المرأة خلال شهادته بالمحكمة العليا أمس، مؤكدا أنه واعدها مرة واحدة، حيث لم يدرج هويتها في مذكراته الأخيرة "سبير".

ولم تكشف "ديلي ميل" عن اسم السيدة من أجل احترام خصوصيتها.

وقد واعد هاري ابنة سمسار البورصة، أثناء وجوده في إيتون. حيث تزوجت من ممول وقائد سابق للجيش.

وقال الأمير هاري إنها استهدفت من قبل المحقق الخاص جافين بوروز، الذي اخترق أيضًا رسائل البريد الصوتي لوالديها.

وأوضح في شهادته: "هذه الإفادة تدور حول علاقة جديدة في ذلك الوقت بيني والسيدة، بما في ذلك تفاصيل حول زيارتها في إيتون، ولقائها على انفراد في وندسور والجهود المبذولة للحفاظ على سرية العلاقة".

ووقف الأمير هاري، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في لندن في إفادة شاهد، حيث رفع هو وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوز بيبرز، التي تصدر صحيفة “ديلي ميل”، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية.