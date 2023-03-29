فطارك عندنا.. صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز وأرز مبهر والحلو قطايف

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان، صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز وأرز مبهر والحلو قطايف وعصير تمر هندي بالكركدية .

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز



تقدم الشيف شيماء محمد طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز.



المقادير لعمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

٢ بصلة وسط

كيلو بطاطس مقطعة شرائح

نصف كيلو طماطم

فلفل أخضر ثمرة واحدة

دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ

كوب ماء

3 ملاعق طعام زيت

ملح

2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة قرفة وكمون

نصف ملعقة فلفل أسود

٧ فص ثوم

ملعقة صلصة طماطم

طريقة لعمل صينية البطاطس بالفراخ

١- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات و الصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل،

٢-توضع الطماطم و الثوم و نصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا

٣-يقطع البصل و يدعك مع الفلفل الاسود في صينية الفرن و رشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس و الفلفل الاخضر و تقلب مع البصل.

٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.

3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة إلي ساعة حسب حجم الدجاج أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج و بالهنا و الشفا.

طريقة تحضير الأرز المبهر في رمضان

طريقة تحضير الأرز المبهر في رمضان



تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الارز المبهر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك الطريقة.



المقادير لعمل الأرز المبهر

معلقتين زيت ذرة

بصله مفرومة

فصين ثوم مفروم

مكعب مرق

ملح

فلفل

كركم

معلقة مسطردة

قرفة

عدد 2 كوب ارز بسمتى

عدد 4 كوب ماء مغلى





الطريقة لعمل الأرز المبهر

نحضر معلقتين زيت ذره وتضاف بصلة مفرومه ونص مكعب مرق وندبل البصلة لمده خمس دقائق ونضيف ملعقة كركم وملعقة كاري ونضيف الارز البسمتي بعد نقعه في ماء ساخن لمده خمس دقائق. وتصفيته يضاف على البصلة ويقلب لمده دقتين ويضاف رشه ملح وفلفل علي النار ويضاف لتر ماء ساخن علي نصف كيلو هي كميه الأرز بعد غلوه يهدي النار ويترك لينضج ويقلب مرة واحدة.

طريقة عمل عجينة القطايف بالمقادير

كوب دقيق

كوب سميد

ملعقة كبيره خميرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 كوب ماء

الحشوة الأولى

بندق أو عين جمل

سكر

قرفة بودرة

الحشوة الثانية

قشطة طازجة أو نوتيلا

شربات

طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات

1- اخلطي جميع مكونات العجين جيدا حتى تتجانس معا من خلال التقليب جيدا واتركيها حوالي ساعة إلى ساعتين حتى تتخمر العجينة تماما .

2- في طاسة ساخنة ضعي العجينة في طاسة بداخلها زيت حتى يحمر وجهها

3- يمكنك البدء بحشو القطائف باي حشوة حسب الرغبة اما بالمكسرات او بالقشطة أو النوتيلا

4- ثم يمكنك بعد ذلك قليها في الزيت وضعيها في الشربات وأبدئي في تقديمها

قدمت الشيف عظيمة حمدي مشروب رمضاني، وهو الكركدية بالتمر الهندي، وهو نوع جديد من المشروبات لكسر الروتين المعتاد من المشروبات.

مقادير الكركديه بالتمر الهندي

قطعه في حجم عين الجمل من التمر الهندي

كوب كركديه

2 كوب سكر اوحسب الرغبة

3 لتر ماء

خطوات عمل الكركدية بالتمر الهندي

1. في قدر عميق ضعي التمر الهندي و الكركديه و السكر والماء على النار وقلبى المكونات جيداً إلى أن يذوب السكر .

2. إتركى المكونات على النار لمدة 6 دقائق .

3. إتركي الخليط يبرد ثم قومى بوضعه بالثلاجة عدة ساعات أو طوال الليل .

4. صفي الشراب من خلال مصفاة ناعمة يمكن إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة .

5.يمكن تقديم المشروب بمكعبات الثلج المجروش .