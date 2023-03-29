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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ طفلة بعد ابتلاعها عملة معدنية واستقرارها في المريء بحميات الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نجح فريق طبي بمستشفى حميات الغردقة بقيادة الدكتور أحمد خالد أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الزقازيق، في استخراج عملة معدنية من مرئ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات حيث ابتلعتها اثناء اللهو بها وتم استخراجها بمعاونة الدكتور مصطفى عبد اللاه أخصائي التخدير.

كانت الطفلة تعاني من آلام في البطن وقئ وترجيع مستمر، وتوجهت الطفلة إلى مستشفى الحميات، وعلى الفور تم عمل الأشعة المقطعية وتبين وجود جسم غريب وتم إجراء العملية على الفور.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة ودقيقة من الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت اشراف الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، و الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور بدر قاسم مدير مستشفى الحميات.

البحر الأحمر الطب العلاجي جامعة الزقازيق مستشفى الحميات الجهاز الهضمي

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