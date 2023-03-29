الجمارك تصدر قائمة بتسعيرة السلع المصحوبة مع القادمين لمصر.. تفاصيل

أصدرت الإدارة المركزية لتعريفة القيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية برئاسة أمينة حسن يوسف، قائمة أسعار السلع شائعة الورود التي تكون في حوزة الركاب والمسافرين القادمين من الخارج للأراضي المصرية.

وفقا للقائمة المرسلة للشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، فإنها تضمن استراتيجية فرض تلك التسعيرة باعتبارها توافق التوجهات الخاصة بالتيسير على الركاب والمسافرين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، ودعم خزانة الدولة ومواردها، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة وفقا لما تضمنه قانون الجمارك برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.



تضمنت القائمة عددا من السلع التي يحملها معه الراكب عند قدومه للبلاد، من بينها السلع المعمرة والمنزلية منها "التلفزيونات وأجهزة الترفيه، والمكانس الكهربائية، والبوتاجازات، ومواقد الطعام، ومحضرات الطعام المنزلية، والسخانات والدفايات، والتكييفات والثلاجات وأجهزة التبريد، وغيرها من الأجهزة الأخرى"، حيث تضمنت منشأ الأجهزة وموديلاتها وحجمها.

وشملت السلع التي تكون بصحبة الراكب البدل والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات الإنارة، والأثاث المنزلي.



