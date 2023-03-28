قرية البضائع تضبط طوابع مخدرة داخل طرد قادم من كندا.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى برئاسة د . شريف فاروق من ضبط محاولتى تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الواردة من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود ٣٥ طابعا مخدرا.

وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين ان بداخلها ٥٩ طابع يشتبه فى كونها مخدرة، وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى ٤ و ٥ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.