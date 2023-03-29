عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشدد على منع تداول الكتاب الورقي بالكليات نهائيا

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة  المنيا خلال اجتماع مجلس الجامعه بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد والمدير التنفيذي للمعلومات ومستشاري الجامعة للشئون القانونية على عدم تداول الكتاب الورقي نهائياً بالكليات وأن تقوم الكليات بتفعيل آلياتها في هذا الشأن لتحقيق ما هو مستهدف لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

 

وشدد رئيس الجامعة علي أهمية التزام الطلاب بالزي الجامعي الملائم داخل الحرم الجامعي والمتوافق مع القواعد والتقاليد الجامعية وبما لا يعرض الممارس لهذا الفعل إلى الإحالة إلي التحقيق والمعاقبة بالمخالفة.

 

وناقش مجلس الجامعة الأعداد التي طلبتها مجالس الكليات من الطلاب الذين يتم ترشيحهم من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2023/2024 للقبول بكليات الجامعة العشرين ليتم رفع تلك الأعداد إلى المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الأعداد المطلوبة.

صوت من السماء.. حبيبة إبنة المنيا كروان يشدوا بالابتهالات والأدعية.. شاهد

نائب محافظ المنيا يشارك في الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى بمركز سمالوط

وخلال انعقاد المجلس تم عرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار "كلنا ولادك يا مصر" مقدماً الشكر على مجهودات الكليات بالمهرجان والذي عكس الدور الفاعل للإدارة العامة لرعاية الطلاب، مستعرضاً نتائج ترتيب الكليات بالمهرجان وحصول 9 كليات علي المستوى الأول وهم: التربية النوعية والزراعة والتربية والآداب والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والتربية الرياضية والتمريض والسياحة والفنادق، وحصول 3 كليات علي المستوي الثاني وهم: الحاسبات والمعلومات والهندسة والحقوق، وحصول كلية الصيدلة علي المستوي الثالث، وكلية دار العلوم علي المستوى الرابع.

ومن جانبه استعرض د. أحمد شوقي زهران نتائج الزيارات الميدانية من قبل مركز ضمان الجودة لكليات العلوم وطب الأسنان والطب البشري، مشيداً بالتزام الكليات بموعد التقدم وعدد البرامج ودعم الكليات لأعمال الجودة، وتعزيز الجهود لاعتماد البرامج الجديدة، وإعادة الاعتماد للكليات المنتهية فترة اعتمادهم، واستعداد المركز لزيارة كل من كليتي الهندسة والصيدلة الأسبوع القادم، موجهاً إلى سرعة البدء في اعمال التحديث للوائح الدراسية بالكليات.

كما طالب د. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات عمداء الكليات بالبدء في مراجعة جميع بيانات الخريجين بقواعد البيانات، وتوقيع الطالب بصحة البيانات ومراجعته لها، وتطابق المواصفات للصور الشخصية المسلمة، وتحديد الأعداد للشهادات التي تحتاجها الكليات لإقرارها لكل كلية.

 

المنيا محافظ المنيا العملية التعليمية رئيس جامعة المنيا مجلس الجامعة السياحة والفنادق الحرم الجامعى ضمان الجودة تنسيق القبول بالجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

مصر تعبر بوابة الـ 30 مليون زائر عبر تسهيلات تأشيرة السياحة

موضوعات متعلقة

صوت من السماء.. حبيبة إبنة المنيا كروان يشدوا بالابتهالات والأدعية.. شاهد

ترشيحاتنا

مدبولي يوجه بضرورة استكمال انتقال الوزارات تدريجيا إلى العاصمة الإدارية

صدفة وضائقة مالية| قصة محمد عبد المطلب مع أغنية رمضان جانا

مواطن يهدى87 قطعة أثرية لـ الأعلى للأثار

السجن المشدد 10 سنوات.. عقوبة ختان الإناث حال حدوث عاهة مستديمة للفتاة

صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

القضية الفلسطينية وإعادة العلاقات مع السعودية.. ماذا دار بين لافروف ونظيره الإيراني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون العصبي.. نصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

بياخد الفضلات يحولها لرماد.. شاهد أول مرحاض بدون ماء

كدمات الزعل .. جمال شعبان يكشف عن أعراضها

وجبة متكاملة على الفطار.. شاهد طريقة عمل المكرونة بالكبدة

فيديو

هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

اقتران القمر بالمريخ .. الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟ "فيديوجراف"

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ