أخبار الأهلي.. موليكا يقترب والخطيب على أجهزة التنفس وأندرلخت يراقب نجم الأحمر

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

موليكا يقترب من الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة تُقرب الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد اقترب من ضم موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن الأمور المادية أعاقت حدوث الصفقة.

وقالت صحيفة “aspor” التركية: “نادي بشكتاش التركي قد وضع ٦ أسماء في قائمة الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسهم رومان سايس، مدافع المغرب، وجاكسون موليكا”.

وأضافت الصحيفة أن نادي بشكتاش التركي يرغب في بيع موليكا وعدة لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة والتي يأتي على رأسها بابا سار".

واختتمت الصحيفة أن اللاعب السنغالي لن ينضم لصفوف بشكتاش بأقل من ١٥ مليون يورو، لذلك رحيل موليكا يجعل الخطوة تقترب، بعدما أصبح بابا سار هدفا رئيسيا للنادي التركي".

الخطيب على أجهزة التنفس

شهدت حالة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تدهورًا خلال الساعات القليلة الماضية، ما أثار حالة من القلق والخيفه بين محبيه وجمهوره الكبير، خاصة بعد تداول أنباء عن وضعه على جهاز أكسجين.

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أُصيب بمتحور فيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في فعاليات كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت في المغرب، وأن حالته الصحية تدهورت حتى أُصيب بالتهاب في الشعب الهوائية والأحبال الصوتية بسبب مضاعفات كورونا، حتى قرر طبيبه المعالج وضعه على جهاز تنفس صناعي.

نصح الأطباء الكابتن محمود الخطيب بالبقاء في المنزل، وأجبروا على عدم صوم شهر رمضان مراعاة لوضعه الصحي الحالي، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل المنزل.

تساءل الكثيرين عن موقف محمود الخطيب من حضور مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة، خاصة بعد تدهور حالته الصحية، وحجز الأطباء له في منزله لتلقي العلاج اللازم، فعلى الرغم من رغبة الخطيب الملحة لحضور المباراة إلا أن الأطباء رفضوا تمامًا الأمر.

اندرلخت يراقب نجم الأهلي

يرغب نادي أندرلخت البلجيكي في التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي.

ووفقا لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فإن نادي أندرلخت البلجيكي يدرس موقف عقد بيرسي تاو حاليا، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الجنوب أفريقية، إلى أن في ظل رغبة نادي بيرنلي الإنجليزي، بضم بيرسي تاو، دخل نادي أندرلخت في الصراع، وقرر متابعة موقف اللاعب خلال الفترة الحالية على أمل التعاقد معه.

وأوضحت "كيك أوف" أن النادي الأهلي يرفض التفريط في خدمات تاور، بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن استعاد تألقه من جديد والذي جعله أحد أهم الركائز في تشكيلة المدرب مارسيل كولر.

وبات بيرسي تاو اهتمام العديد من الأندية مؤخرا، مثل بيرنلي الإنجليزي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في صيف عام 2024، وسط رغبة قوية من النادي الأهلي في الإبقاء عليه.