مفاجأة مدوية.. أوكرانيا تستعد لاستلام مقاتلات إف-16

قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تستعد القوات الجوية الأوكرانية لاستلام مقاتلات "إف-16" من الغرب، الذي حثه على الإسراع في تزويد كييف بهذه المقاتلات.

وقال إجنات: "نحتاج إلى قرار إيجابي بشأن نقل طائرة عسكرية متعددة الأغراض من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا. نقل المعدات ليس عملية سهلة. ويجب أن تبدأ عملية الإعداد الآن”.

وأضاف: “أي أن كل شيء سيبدأ من تدريب الطيارين والمهندسين، وبالتوازي مع ذلك، سيتم إعداد قاعدة الصيانة لهذه الطائرات وشبكة المطارات”.

وتابع قائلا: “عملية النقل ليست سهلة بالطبع. ليس لدينا وقت لأي تأخير، يجب أن نبدأ في فعل ذلك الآن".

وأكد المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن أوكرانيا ما زالت بحاجة إلى مقاتلات متعددة المهام قادرة على ضرب أهداف في السماء وعلى الأرض وفي البحر.