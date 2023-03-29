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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاهم كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "مستأجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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