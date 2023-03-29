من الفضة والذهب.. تعرف على فن صناعة "التلي".. فيديو

خصص برنامج "باب رزق" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة اليوم عن "صناعة التلي" في مصر.

وكشفت المصممة شيماء النجار العديد من أسرار صناعة “التلى” فى مصر قائلة:"إنه ثوب يتم تطريزه بالذهب أو الفضة، والخيط الذى يستخدم فى ذلك الأمر هو خيط به نسبة من الفضة".

عند الزواج

وتابعت:" جرت العادة أن تهدى السيدات فى الصعيد ثوبا من التلى لبناتهن عند الزواج".

وأشارت شيماء النجار، إلى أنه يتم تطريز أى ثوب حسب رغبة السيدة، لافتة إلى أن الثوب يكون من قماشة “التلي”، ويتم تطريز الثوب أولا ثم يتم تفصيله على حسب رغبة العميل".

وختمت: التلى هو الثوب المزركش بالفضة أو الذهب، وانتشر بمصر في عهد محمد علي باشا، وازدهرت صناعته في صعيد مصر.