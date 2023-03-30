سحور رمضان.. فول بالجبنة مع بطاطس بالتحبيشة

تحتار الكثير من ربات البيوت في اختيار أطباق السحور التي تقدمها لأفراد أسرتها في المنزل، تحرص الكثير منهن في البحث عن الوصفات الجديدة وغير التقليدية.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فول بالجبنة وبطاطس بالتحبيشة.



طريقة عمل فول بالجبنة



المقادير :-

٢كوب فول مدمس

٢بطاطس مكعبات مقلية

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر مبشورة

2ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير :-

في طاسة على النار نضع الزبدة حتى تذوب ثم نضع الفول حتى يسخن وتقلب جيداً ثم نضيف البطاطس والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضعه في طبق التقديم ونضع على الوجه الجبن وندخله تحت الشواية حتى يأخذ لونا ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة



المقادير :-

كيلو بطاطس شرائح

٣فلفل ألوان مكعبات

٣فلفل حار حلقات

زيت للقلي

(التحبيشة)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢طماطم مكعبات

٢ملعقة كبيرة خل

زيت

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير :-

نقلي كل الخضار في زيت غزير ساخن ثم في طبق التقديم نضع البطاطس ونضع التحبيشة في المنتصف وتقدم بالهنا والشفا.

(لعمل التحبيشة)

في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع الثوم ونشوحه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضع الطماطم والخل وكل التوابل والقليل من الماء الساخن ونقلب ونتركها حتى تتسبك ثم نضع الفلفل الألوان المقلي والفلفل الحار المقلي.

