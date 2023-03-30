أخبار التعليم | للمرة الثانية القمر يقترن مع النجم بولوكس.. اليوم.. بدء امتحانات الميدتيرم بزراعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. بدء امتحانات الميدتيرم بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تقرر الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الأسبوع السابع، مع التنبيه على الطلاب بالالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.



تفاصيل الحصول على دبلوم فى الدراسات العليا المقدم من الهند للعام الدراسى 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الهندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بأن الجانب الهندى أفاد بتنظيم دبلوم فى الدراسات العليا أونلاين بعنوان:



للمره الثانية القمر يقترن مع النجم بولوكس

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

جامعة القاهرة تعلن قيمة جوائز مسابقة الواقع الافتراضي.. تفاصيل

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

2 أبريل .. جامعة حلوان تفتح باب الاشتراك في دورة كرة القدم

أعلن مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان عن إقامة الدورة لخماسيات كرة القدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وyشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشآت الرياضية.

غدًا.. آخر موعد للتقديم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2023

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023 (الدورة الواحد وأربعون) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.