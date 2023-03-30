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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجارية القليوبية: تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية يشجع الصناعة الوطنية

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص من 28 لـ30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكدا أنها تشجع الصناعة الوطنية بشكل كبير الفترة الأخيرة. 

وقال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، في بيان صحفي اليوم، الخميس، إن دعم الحكومة لبرنامج الأعباء التصديرية، سوف يساهم في دعم الصادرات المصرية، والبرنامج يستهدف زيادة في الصادرات المصرية كونها أحد موارد النقد الأجنبي. 

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وأوضح "الفيومي" أن برنامج رد الأعباء التصديرية، يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة، لاستمرار عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات ويزيد من قدرتهم للمنافسة وفتح أسواق جديدة للصادرات وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، ودعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح "الفيومي"، أن الهدف من دعم الحكومة برنامج الأعباء التصديرية، هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.

ونوه الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أهمية دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية سيعمل على تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية. 

ولفت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى توجيه الحكومة من خلال الوزارات المعنية بالعمل على الوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا.
 

الغرفة التجارية بالقليوبية رنامج رد الأعباء التصديرية الصناعة الوطنية محافظة القليوبية

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