بألوان الصيف.. جورجينا تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت چورچينا رودريجيز، حبيبة النجم كريستيانو رونالدو، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت في الصور بعدة إطلالات صيفية مختلفة أبرزت جمالها.

وإليكم الصور:

وكانت قد هاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على انستجرام قائلة: "مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة :" وحتى شنطتها وفروتها كمان شي غريب”.