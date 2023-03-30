موجودة بكل بيت.. الأطعمة الغنية بالألياف أسرع طريق للحماية من أخطر الامراض

تعد الأطعمة الغنية بالألياف من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم لتعزيز الصحة والحماية من بعض الامراض الخطيرة ، الأمر الذي يدفعنا إلى إدراج الكثير من الأغذية الغنية بالألياف في النظام الغذائي اليومي



ومن أهم الأطعمة الغنية بالألياف تقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان وأمراض الجهاز الهضمي والسمنةننشر اهم الاطعمة الغنية بالالياف وفقا لموقع Bicycling.



تعد الألياف الغذائية Dietary fiber أحد مكونات الأغذية النباتية، وتتكون من السكريات المتعددة ومركب الليغنين Lignin، ويمكن العثور على الألياف في الكثير من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقول والحبوب اهمها :



الشوفان

الشوفان من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويحتوي على ألياف قوية قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، والتي لها آثار مفيدة كبيرة على مستويات السكر في الدم والكوليسترول.



الزيتون

يعتبر الزيتون سواء الأخضر اوالاسود بجميع أشكاله وألوانه أساسي على مائدة الطعام خاصة في شهر رمضان وللزيتون العديد من الفوائد الصحية ، بالإضافة إلى محتواه من الألياف، من الواضح أنه غني بالدهون وخاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. معدل الألياف في الزيتون الأسود: 12.5 مجم / 100 جرام.



البروكلي

البروكلي من الأطعمة الغنية بالألياف هو نوع من الخضراوات الصليبية وواحد من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات والمعادن والالياف ، وإنه غني بفيتامين C وفيتامين K وحمض الفوليك وفيتامين B والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز ويحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية القوية لمكافحة السرطان.



العدس

يعد العدس، الذي يحتوي على 11.6 جرام من الألياف لكل 100 جرام، من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف ، وبالتالي فهو غني بالألياف مرتين مثل، نخالة الشوفان المعروفة بمحتواها من الألياف.

الجزر

الجزر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، حيث إنه غني بفيتامين K وفيتامين B6 والمغنيسيوم وبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في الجسم تحتوى الألياف فيه: 3.6 جرام في كوب واحد من الجزر النيئ، أو 2.8 جرام لكل 100 جرام.



الشوكولاتة الداكنة

وفقاً لدراستين حديثتين، ستساعدك الشوكولاتة على النوم بشكل أفضل وتجعلك نشيط ذهنياً وعالي التركيذ وأكثر ذكائا ، الشوكولاتة الداكنة يعد تناولها غذاء صحي ولكن عدم الإفراط فيها كما انها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، حيث معدل الألياف في الشوكولاتة الداكنة (40% كاكاو كحد أدنى): 7.3 مجم / 100 جرام.

المكسرات والبذور

يقول خبراء التغذية أن المكسرات والبذور ليست فقط مصدرًا جيدًا للألياف، ولكنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية".

التوت

بالإضافة إلى محتواه الغني من فيتامين C، فإن التوت من جميع الأنواع يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف