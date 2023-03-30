عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موجودة بكل بيت.. الأطعمة الغنية بالألياف أسرع طريق للحماية من أخطر الامراض

اخطر الأمراض
اخطر الأمراض

تعد  الأطعمة الغنية بالألياف من  العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم  لتعزيز الصحة  والحماية من بعض الامراض الخطيرة ، الأمر الذي يدفعنا إلى إدراج الكثير من الأغذية الغنية بالألياف في النظام الغذائي اليومي

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة


ومن أهم الأطعمة الغنية بالألياف تقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان وأمراض الجهاز الهضمي والسمنةننشر اهم الاطعمة الغنية بالالياف وفقا لموقع Bicycling.


تعد الألياف الغذائية Dietary fiber أحد مكونات الأغذية النباتية، وتتكون من السكريات المتعددة ومركب الليغنين Lignin، ويمكن العثور على الألياف في الكثير من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقول والحبوب اهمها :


الشوفان
الشوفان من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويحتوي على ألياف قوية قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، والتي لها آثار مفيدة كبيرة على مستويات السكر في الدم والكوليسترول.


الزيتون 
يعتبر الزيتون سواء الأخضر اوالاسود بجميع أشكاله وألوانه أساسي على مائدة الطعام خاصة في شهر رمضان وللزيتون العديد من الفوائد الصحية  ، بالإضافة إلى محتواه من الألياف، من الواضح أنه غني بالدهون وخاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. معدل الألياف في الزيتون الأسود: 12.5 مجم / 100 جرام.


البروكلي
البروكلي من الأطعمة الغنية بالألياف هو نوع من الخضراوات الصليبية وواحد من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات والمعادن والالياف ، وإنه غني بفيتامين C وفيتامين K وحمض الفوليك وفيتامين B والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز ويحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية القوية لمكافحة السرطان.


العدس

يعد العدس، الذي يحتوي على 11.6 جرام من الألياف لكل 100 جرام، من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف ، وبالتالي فهو غني بالألياف مرتين مثل، نخالة الشوفان المعروفة بمحتواها من الألياف.

الجزر

الجزر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، حيث إنه غني بفيتامين K وفيتامين B6 والمغنيسيوم وبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في الجسم تحتوى الألياف فيه: 3.6 جرام في كوب واحد من الجزر النيئ، أو 2.8 جرام لكل 100 جرام.


الشوكولاتة الداكنة
وفقاً لدراستين حديثتين، ستساعدك الشوكولاتة على النوم بشكل أفضل وتجعلك نشيط ذهنياً وعالي التركيذ وأكثر ذكائا ، الشوكولاتة الداكنة يعد تناولها غذاء صحي ولكن  عدم الإفراط فيها كما انها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، حيث معدل الألياف في الشوكولاتة الداكنة (40% كاكاو كحد أدنى): 7.3 مجم / 100 جرام.

المكسرات والبذور

يقول خبراء التغذية أن المكسرات والبذور ليست فقط مصدرًا جيدًا للألياف، ولكنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية".

التوت
بالإضافة إلى محتواه الغني من فيتامين C، فإن التوت من جميع الأنواع يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف 

الأطعمة الغنية بالألياف الأمراض المزمنة الجهاز الهضمي امراض القلب صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

موضوعات متعلقة

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

وجبة متكاملة على الفطار.. شاهد طريقة عمل المكرونة بالكبدة

فوائد الكركديه في رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا

فوائد عصير الخروب في رمضان .. اكتشفها

أضرار السهر في ليل رمضان.. الوفاة ستكون النتيجة

مشروبات رمضانية صحية.. 15 نوعا بينها أصناف سعودية

أسهل حيلة للتخلص من انتفاخ القولون

ترشيحاتنا

اتهام إسرائيليين بارتكاب عمل إرهابي ضد عائلة فلسطينية بحوارة

نام في خيمة 3 سنين.. مراهق يدخل موسوعة جينيس بسبب أعمال الخير

رائد “طريقة السنجاب”.. مدرب الهلال يجهز مفاجأة لـ الأهلي في مباراة السبت

بيان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن حادث تصادم طائرتين في كنتاكي

موجودة بكل بيت.. الأطعمة الغنية بالألياف أسرع طريق للحماية من أخطر الامراض

واشنطن لم تتواصل معنا.. الخارجية الروسية توجه اتهامات حادة للجاسوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

أمام الملحقين العسكريين الأجانب.. اقتحام جوي لقوات المظلات ورمايات احترافيه لرجال الصاعقة

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ