موجودة في متحف.. علي جمعة: مشط ومكحلة وموس أدوات كان يستخدمها النبي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي كان له المكُحلة والمرود التي كان يستخدمها حتى يكون لها جمال وبهاء وفائدة صحية".

وأضاف جمعة خلال تقديم برنامجه: "وفوق كل ذي علم عليم" المذاع على فضائية "صدى البلد"، هناك أيضًا المشط الذي كان يسرح به النبي لحيته وكان إما يحلقه بالموس أو يترك حتى يصل إلى منكبيه، وهناك الرمح وهذه الحاجات التي كان النبي يستعلمها موجودة ومجموعة في متحف أمام المتحف النبوي الشريف جمع فيها آثار النبي وسميت السلام عليك يا رسول الله".

وتابع: "الرسول كان له سيوف وكان له نحو 14 سيف وله قوس يضرب به السهم وكان نكاية في العدو وهناك قوسه وسيوفه التي يوجد فيها واحد عند سيدنا الحسين".