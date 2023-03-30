واشنطن لم تتواصل معنا.. الخارجية الروسية توجه اتهامات حادة للجاسوس

قالت الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن الصحفي الأمريكي المعتقل تورط في أشياء مختلفة تحت ستار الصحافة.

وأكدت الخارجية الروسية، أن أجهزة الأمن ستقدم معلومات وافية بشأنه.

بينما أشارت روسيا إلي أن واشنطن لم تتواصل رسميا مع موسكو بشأن قضية مراسل وول ستريت جورنال.

وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج ، إيفان جيرشكوفيتش ، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

كما قررت المحكمة الروسية اليوم الخميس، احتجاز مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لشهرين على ذمة التحقيق، بسبب اتهامه بالتجسس لصالح واشنطن.

ومن جانبه، أكد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية خلال جلسة استماع مغلقة بالمحكمة، أنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.