الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

يبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم حاليًا عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني ، حيث يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد غدٍ السبت، في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة الاهلى والهلال

نتيجة الأهلى والهلال ستحدد من سيتأهل لربع نهائي دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لربع النهائي، لذا لجأ الأهلي إلى 3 تحركات رسمية لتجنب أي معوقات لتحقيق الهدف المنشود.

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للمزيد حول نتيجة مباراة الأهلى والهلال السوداني التي ستحدد من سيتأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والإجراءات التي اتخذتها إدارة الأهلي قبل المباراة شاهد الفيديوجراف التالي: