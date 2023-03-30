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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. رفع الآذان وإفطار جماعي بداخل كنيسة مانشستر في بريطانيا

إفطار جماعي داخل
إفطار جماعي داخل كنيسة مانشستر في بريطانيا

يحتفل العالم أجمع بـ شهر رمضان المبارك بالتعاون المحبة بين البشر بمختلف الجنسيات وفي كل دول العالم، حيث أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع الأذان لأول مرة داخل كنيسة مانشستر أثناء إفطار جماعي حضره مئات المسلمين في سابع أيام شهر رمضان.

ويوضح الفيديو المتداول جلوس المسلمين في مدينه مانشستر في بريطانيا والاستماع إلى الآذان داخل الكنيسة وهم جالسون أمام وجبات الإفطار.

وعلى جانب آخر، عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فلسطينيون يتناولون الإفطار في ساحات المسجد الأقصى.

ووفقا للتقرير، وسط أجواء رمضانية، يتجمع يومياً ومنذ بداية شهر رمضان المبارك عشرات الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس القديمة لتناول الإفطار وأداء صلاتي العشاء والتراويح.

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