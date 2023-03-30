عدالة انتقالية عقب حرب دموية.. إثيوبيا تسقط تهم الإرهاب بحق قيادات تيجراي

في إطار إجراءات العدالة الانتقالية من أجل تحقيق اتفاقية السلام، أعلن المدعى العام في إثيوبيا، عن إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد كبار القادة المدنيين والعسكريين من جبهة تحرير شعب تيجراي، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الأثيوبية وقادة الحركة.

وكان جيتاتشو رضا، الذي يرأس الآن الإدارة المؤقتة في تيغراي، من بين المتهمين بالإرهاب، وتعد هذه هي أحدث خطوة في أعقاب اتفاق سلام تم توقيعه العام الماضي لإنهاء واحد من أكثر الصراعات دموية في إفريقيا بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة bbc البريطانية.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، الخميس، إنه سيتم النظر إلى القضايا المتعلقة بالنزاع "في سياق العدالة الانتقالية"، حيث أنه في يوليو 2021، اتُهم بالإرهاب أكثر من 60 من كبار الشخصيات في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، بما في ذلك زعيمها ديبريتسيون غبريمايكل، وجيتاشيو رضا، والذي تم تعيينه الآن كرئيس مؤقت لمنطقة تيجراي، كما تم اتهام المؤسسات المرتبطة بالمنظمة.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي تيجراي العام الماضي ، عاد السلام النسبي إلى شمال إثيوبيا بعد عامين من إراقة الدماء.