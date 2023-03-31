ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسلات رمضان|مي كساب تبدأ رحلة الانتقام من جعفر العمدة وشقيق مي عمر يكتشف زواجها في علاقة مشروعة

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، وخلال السطور التالية، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها.

الكبير أوي

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8، يذهب الكبير (أحمد مكي) إلى فيلا أحمد السقا، بعد تشابه سيارة له مع سيارة خاطف مربوحة (رحمة أحمد فرج)، ولكن يتدارك أنها سيارة مشابهة فيذهب لتتبع السيارة الأخرى.

يعثر الكبير على فيلا خاطف مربوحة الحقيقي (علاء مرسي) لكنه يخدعه في البداية، وتحاول مربوحة الاستغاثة دون جدوى.

يذهب الكبير مع نفادي، وحينما يتصفح صور هاتفه يجد صورة مربوحة في خلفية أحد الصور السيلفي التي التقطها نفادي لنفسه، فيعود مرة أخرى للفيلا مستقلا سكوتر بعد تعطل السيارة.

يصل الكبير إلى فيلا الخاطف، ويتمكن من إنقاذ مربوحة، بعدما عزم الخاطف على قتلها، وتصل النجدة وتلقي القبض على الخاطف وتختتم أحداث الحلقة.

جعفر العمدة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الأحداث المثيرة . وعرض كارم فتح الله على والد ثريا ؛ كيلو ذهب إذا وافقت بنته على الزواج منه وإقناعها بذلك . في الوقت الذي تحدث شقيق إسماعيل معه ؛ وبدأ في البحث عن بلال شامة .

فيما ذهبت مي كساب " ثريا" إلى جعفر العمدة لكي يسامحها وتعود لعصمته مرة أخرى ؛ ولكن فاجأها جعفر العمدة بكلمات نالت من كرامتها .

وتنتهي الحلقة على مشهد مثير وهو موافقة ثريا على الزواج من كارم فتح الله وأن ينفذ رغبتها ويطلب يدها أمام كل الحارة .

الهرشة السابعة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الهرشة السابعة التي أطلق عليها المخرج عنوان "صمت"، موافقة آدم على زواج والدته فيفي "حنان سليمان" من الفنان عماد رشاد الذي يلعب شخصية دكتور تجميل.



في الوقت نفسه وقع خلاف كبير بين نادين وآدم بعدما علمت بالصدفة قصة زواج والدته، واتهمها بأنها شخص يحكم على الآخرين ولذلك لايخبرونها بأي شيء ما تسبب في حزنها بشكل كبير.



في الوقت نفسه مازال شريف "علي قاسم"، في مرحلة استيعاب أنه أب لفتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما، وتعيش مع والدتها في دبي وعرف الكثير عنها من خلال مراسلات بينهما عبد الانترنت، ولم يبلغ أحد بأزمته.

يشعر آدم بالتقارب مع مهندسة الديكور التي تعمل معه في مشروعه الجديد، في الوقت الذي تعتقد فيه نادين بحقيقة شعوره، وبعد حضورها حفل زفاف والدته واجهته بأفكارها وحاول الإنكار لكنها لم تقتنع.

الأجهر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الأجهر اتفاق بين أحمد صفوت وعمرو عبد الجليل على مؤامرة ضد والده الحاج السعداوي.

يشعر أحمد صفوت "ميدا" بأن والده غير مقتنع بقدراته بسبب تهوره، واستغل عمرو عبد الجليل "عصران" هذه الثغرة للإيقاع بينهما وضرب غريمه.



التقى أحمد صفوت وعمرو عبد الجليل واتفقا على الإضرار بتجارة والده في الألماس مع خالد زكي "الحوت".

ومنح عمرو عبد الجليل أحمد صفوت "مبدا"، كل الإمكانيات المطلوبة للحصول على أموال والده، تخليصا لثأر قديم بينهما.

جميلة

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل “ جميلة ” ، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني الحالي.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة العديد من الاحداث ، حيث قام زوج جميلة “ هاني عادل ” بتأجير بلطجية وذهبوا الي زوج شقيقتها ليثأر منه بعد احتجاز زوجته .

أما والدة جميلة “ سوسن بدر ” فقد تعرضت الي فضيحة كبري بعد ان قامت زوجة صديقها بنشر فيديوهات تجمعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كشف مستعجل

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل عن خطف دكتور سهام لسيدة بعدما أقنعها بأنها كسبت خلاط هدية، وساعده في ذلك يوسف (مصطفى خاطر) لينقلاها إلى شقة دكتور سهام في المريوطية.

وفي الوقت نفسه يعاني دكتور سهام بسبب غضب والدته عليه بعدما طردته زوجته من منزلها، وعندما عاد دكتور سهام إلى عيادته اكتشف أن الموظف الذي كان يعمل عنده حوّلها إلى مكان لتجارة المخدرات، ليخسر سهام علاقته بأمه وعيادته وتبدأ حياته في الانهيار.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8 تطور جديد فى الأحداث حيث ظهر الإمام الشافعى "خالد النبوى" داخل المسجد يؤدى صلاة عيد الأضحى بعد عودته إلى الفسطاط.

بينما قائد الأحواف صهيب "محمد علاء" يعرف من قام بالقبض على مساعده "أحمد عبد الله محمود" وبعض رجاله.

ويقوم ابن الوالى بقتل مساعد قائد الاحواف "أحمد عبد الله محمود" فى اول ايام العيد وهو الأمر الذى أغضب الإمام الشافعى كما عم الخوف والحزن بأهل مصر.

وتتلقى هند "سلمى أبو ضيف" رسالة من عمر "رامز أمير " يؤكد فيها على رغبته فى خطبتها والتقدم لخالها ولكن بعد ان تنتهى فترة الحداد الخاصة بها نتيجة رحيل زوجها الأول.

1000 حمدالله ع السلامة

وشهدت الحلقة الثامنة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"النجمة يسرا فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الأحداث بسميحة و هي تصارح أولادها بشكها في اخلاق أكرم بسبب الشقة، يطلب أكرم من فوقية ان تحكي له حدوتة قبل النوم و لكنها تقترح علية قصص مرعبة فيتركها و ينام، تسأل سميحة سماح عن الحقائب و تخبرها انها تركتها على كورنيش النيل "لم تنتبه لها سميحه" لانها تحاول تهدئة سامح و التخفيف عنه، يجلس سمير و جاكي الفنانة إيمان السيد و الحسيني الفنان اوتاكا يتناقشون في أمر سميحة و أولادها.



يستيقظ أكرم على مكالمة من مديرة و يخبرة انه في التجمع، يطلب منه المدير الحضور فوراً، تتأثر فوقية بأحد برامج التربية الحديثة و تترك رضيعها "اوزو" يبكي، تتصل فوقية على البرنامج و تسأل الدكتورة ضيفة البرنامج لماذا يبكي دائما و تخبرها الطبية ماذا تفعل و تنهي فوقية المكالمة بسؤال عن أكرم زوجها، ماذا لو فعلت ذلك مع اوزو و طلقني أكرم "تغلق الطبيبة الهاتف في وجهه فوقية".



يخبر سمير ماجي بأسماء أقاربه لكي تتقصى اخبارهم ماجي، تتصل سماح بعلي و تطلب منه الحقائب، يذهب أكرم لقسم الشرطة يتركة الضابط حسام دون اهتمام و يطلب منه التوجهه لعوض، يطلب أكرم من عوض محفظته التي تركها في القسم دون قصد.



تستضدم سيارة أكرم مع سيارة علي وجهه لوجه بالقرب من منزل أكرم و كل منهم يطلب من الاخر الرجوع و لكنهم "عاندون" يطلق أكرم نفير السيارة بشكل مذعج و يطلب منه علي الرجوع و لكنه يرفض، يمر الضابط حسام صدفة و يطلب من أكرم الرجوع لانه هو المخطئ و ينفذ طلبه، تحاول سماح سراً استلام الحقائب من علي، تستيقظ سميحة على صوت البواب و تسأل سماح عن علي، يعثر الحسيني الفنان اوتاكا على عنوان اكرم و تخفى في هيئة موظف "التعداد السكاني" في محاوله منه لمعرفة عنوان سميحة و أولادها و إخبار سمير عم الأولاد بما حدث و لكن فوقية تراوغه دون قصد، يطمئن الحسيني جاكي و يخبرها بعفوية أصحاب الشقة.

رمضان كريم

بدأت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني بدفع بيومي فؤاد اموال لصبري فواز من أجل تأجير غرفه منه، ولكنه يرفض تن يحدث هذا الا بعد ان يحصل على جميع امواله.

يتتبع صبري فواز سلوى خطاب وتامر فرج لانه يشك على وجود علاقة بينهم، ولكنا رأته واخبرته انها تريد ان تحجز له غرفة صغيرة يعيش فيها.

وفي نهاية الحلقة يضرب اهل الحارة ويزو خلال تصويرها فيديو لايت مع الناس وتجري على سيد رجب لتستنجد به.

عملة نادرة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة، حرب وإطلاق نيران بين عائلة عبد الجبار وأبو عصاية بسبب صورة أنس مع هشام هاشور، التي وصلت إلى والدها وتسببت في إغضابه.

رفع شقيقها أحمد عيد السلاح، وذهب إلى منزل أبو عصاية، وأطلق النيران عليهم، حتى أوقف كمال أبو رية الضرب، وجلست العائلتين للنقاش، وطلب والدها من ابنه عدم التعرض لها أبدا.

نصحت جومانا مراد نيللي كريم بضرورة إصلاح علاقتها بالمحيطين في المنزل حتى لا تكون عداواتها كثيرة خوفا على أمانها هي وابنها، في الوقت الذي اقتنعت فيه ونفذت الفكرة وبدأت بزوجة أحمد آدم.

يطلب عبد الجبار من زوجته نفيسة التقرب من آنس و عدم صدها كعادتها، تنفذ نفيسة ما طلبه عبد الجبار و تحاول التودد لابنتها، تستغرب أنس من موقفها الحالي معها و لكنها تخبر والدتها انها تعلم مدى تحملها لوالدها، تحكي نفيسة لانس بعض الأمور الخاصة بها و تصارها كصديقة و ليست ابنه و تصارحها بمدى حبها لها.

يعترض مسعود طريق دميانة و عزت و يعرض عليهم توصيلهم و لكنها ترفض، تقابل دميانه نبيل و تعطيه خطاب نادرة، تذهب آنس لوالدة عبيدة لمواساتها في غياب ابنها.

عذب رجال عبد الجبار شاب من القرية “عبيدة”، كان يكتب في الصحافة عن انتهاكات الكبار في النجع، وحينما شاهدته أنس قررت فك أسره، دون علم والده.

مسلسل علاقة مشروعة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، استمرار محاولة ياسر جلال التوفيق بين منزله وأسرته، وزوجته الثانية مي عمر التي عادت معه إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة أسوان.

كشف ياسر جلال “عمرو وصفي”، عن مفاجأة لزوجته الثانية “بثينة”، وهي توفير منزل زوجية جديد لهما، بعيدا عن فيلا مراد مكرم، وبيت أسرته وزوجته داليا مصطفى.

في الوقت نفسه اتفقت بثينة وصديقتها “بسنت شوقي”، على أن تتدخل الأخيرة للإيقاع بينها وبين مراد مكرم، وشغله عنها، ومحاولة إيقاعه في حبها للابتعاد عنها، ونفذت الخطة وبدأت في الدخول في حياته بشكل مثير.

ذهبت مي عمر وصديقتها إلى الفيلا القديمة لجلب باقي أغراضها، وراقبها شقيقها الذي تواجد أمام الفيلا لفترة طويلة ليتمكن من الوصول إليها، وبعدما شاهد ياسر جلال متوجها لها، سأل بواب المكان وعرف أنها تزوجت منه.

رشيد

اذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل رشيد ، والذي يقوم ببطولته كل الفنانه ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض عبر مجموعة قنوات mbc مصر .

حيث حملت الحلقة العديد من الاحداث ومنها قيام سيف “ حسن مالك ” بالتخلص من زوجته عن طريق وضع منوم لها في العصير ولم تكشف الأحداث عن مصيرهما.

اما فاروق “ أشرف عبد العفور ” فقد اعترف لرشيد “ محمد ممدوح ” بأنه بالفعل قد ارتكب جرائم السرقة الرشوه المنسوبه إليه، ثم قام بتحويل تلك الأموال إلي سبائك ذهب ، ووعده بأن يقوم بالتنازل له عنها مما برر الثروة المفاجئة التي لحقت برشيد.

ضرب نار

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار ؛ بفرح أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

وفاجأ ماجد المصري ؛ الجميع بحضوره وتقديمه هدية إلي مهره خاتم الماس ولكن الأخيرة ترفض الهدية وتخبره أن جابر هو هديتها.



وصارحت مهره زوجها جابر ؛ أنها تريد أن تنجب منه طفلا ليرد جابر أنا نفسي أجيب منك ٧ عيال بس يكون أول واحد فيهم ولد واسميه حسن".



ويبدأ زيدان في نصب الفخ لجابر الكوماندا ؛ حيث يخبره العترة أن جابر يعمل مع شخص يدعي سامي ويتاجرون في الدواء المضروب.

وانتهت الحلقة على ذهاب مهره إلي شقيقها لتكتشف أنه يجلس مع أصدقائه ويشرب السجائر وتحدث مشادة بينه وبين مهره تنتهي بضربه بالقلم على وجهه.

ستهم

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، صدمة كبيرة للمشاهدين، ويلقى العمل الضوء على قضية خطيرة، وهي مساواة الأخ الذي يمتلك المال ولا ينجب على أخذ وكتابة إبن أخته الفقيرة باسمه، مقابل تولي رعايتها هي وباقي أبنائها، وهذا ما حدث بين رماح الشخصية التي يقدمها الفنان السوري جهاد سعد، وشقيقته نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة نانسي صلاح.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة، مباراة تمثيلية بين رماح "جهاد سعد"، و شقيقته نجاة "نانسي صلاح"، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز ، وذلك بعدما قام بمساواتها، على كتابة ابنها الذي سوف تنجبه خلال الفترة المقبلة، باسمه لكونه لا ينجب، وفي مقابل ذلك سوف يتولى رماح رعايتها بشكل كامل هي وابنائها الثلاث، لكونها لديها ثلاث أبناء والرابع الذي سوف تنجبه، ولكنه تناقشه وفي النهاية تصمت وهي في حالة ذهول شديد، وتعرض هذا الأمر على زوجها عجبي "أحمد الرافعي"، الذي يرفض هذا الأمر نهائيا.

حضرة العمدة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة ؛ لمقابلة بين جمال صبري وجلال.

وكشفت المقابلة أن الثنائي جلال وجمال، كانت تجمعهما صداقة من قبل سنوات فى المرحلة الجامعية، واستعاد الثنائي الذكريات، ومن خلال حديثهما اتضح أن هناك سر وراء عُزلة «جمال صبرة» وقصة يعانى منها، لها علاقة بنقل معيشته إلى قرية «تل شبورة» وحكم نهائي هارب منه، وحاول المستشار جلال، أن يطمئن صديقه ويهون عليه، مؤكدا له أن الأيام ستظهر الحقيقة.



وشكر «جلال» صديقه "جمال صبره" بعد إنقاذه لابنة عمه العمدة صفية أثناء مشاهدتها لمباراة كرة القدم وحدوث مشاجرة بينهما.