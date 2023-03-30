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رئيس التحرير
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أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة “صدى البلد”، شروق عادل تغطية خاصة عن اجتماع البنك المركزي اليوم وقراراته، وكانت  لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله قد قررت رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 2% بما يعادل 200 نقطة مئوية وذلك منذ أول اجتماع له مطلع فبراير الماضي.


وجاء بقرار لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماعها الثاني لهذا العام؛ رفع سعر عائد الإيداع لـ 18.25% و الإقتراض لليلة واحدة لـ 19.25% و العملية الرسمية للبنك المركزي لـ 18.75%.


ورفعت اللجنة علي سعري الإئتمان والخصم عند 18.75%، ويستهدف البنك المركزي من خلال لجنة السياسيات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية هذا العام تم عقد اجتماعين اثنين منها كان أولها في 2 فبراير الماضي وثانيها اليوم الموافق 30من مارس الجاري، وثالثها في 18 مايو المقبل، ورابعها في 22 يونيو القادم.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

البنك المركزى اليوم سعر الفائدة حسن عبد الله سعري الإئتمان والخصم

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