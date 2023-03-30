عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح التاسع من رمضان بـ السيدة زينب

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

يقدم موقع صدى البلد بثاً مباشراً لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وذلك في الليلة التاسعة من شهر رمضان 2023.

صلاتي العشاء والتراويح بالسيدة زينب

صلاة التراويح ووقتها

قالت الإفتاء، إن التراويح جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسمِّيت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، و تصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.

وقت صلاة التراويح: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ لنقل الخلف عن السلف، ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه، وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر؛ ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر.

وقالت الإفتاء: لو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء على أنها لا تجزئ عن التراويح، وتكون نافلة عند المالكية. وعلَّل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء، وقالوا: إن التراويح تصلى بعد صلاة العشاء وبعد سنتها؛ قال المجد: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 203، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فَرْعٌ: وَوَقْتُ الْوِتْرِ وَالتَّرَاوِيحِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ) وَإِنْ جَمَعَهَا تَقْدِيمًا (إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي)؛ لِنَقْلِ الْخَلَفِ عَنِ السَّلَفِ] اهـ.

وشددت عليه: فصلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، ولا يجزئ صلاتها قبل العشاء.

التراويح صلاتي العشاء والتراويح مسجد السيدة زينب شهر رمضان الليلة التاسعة من شهر رمضان ليالى رمضان وقت صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

بفائدة من 21% إلى 25%| توقعات بطرح البنوك شهادات جديدة بعد الـ18%

ترشيحاتنا

الكتلة القطبية تسيطر| مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أدعية مستجابة يوم الجمعة في رمضان

مدمر أمريكا.. إعلان صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن ترامب

منة فضالي: ياسمين صبري موديل حلوة بس ممثلة ضعيفة ولازم تشتغل على نفسها

متصلة: كيف أتوب من الزنا؟.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد قرار الرئيس بإعادته من مالطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

إكس لانس الحلقة 8.. محمد سعد يلقن ويزو علقة

فيديو

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

رواتب تصل لـ 6000 جنيه.. شروط وتفاصيل فرص عمل جديدة.. فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ