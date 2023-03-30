سفراء دولة التلاوة فى البرازيل: نشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بنشر الفكر الوسطي المعتدل

قال القارئ الشيخ السيد الغيطاني، موفد وزارة الأوقاف إلى البرازيل، إنه يتوجه بالشكر الخالص والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما عظيما لنشر الفكر الوسطى، وإظهار بلدنا الحبيبة مصر فى أبهى صورة بلد القرآن الكريم، لافتا إلى أنه يشكر أيضا الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، صاحب النهضة الدعوية والنشاط البارع، الذى لفت الانظار فكل دول العالم بالنشاط الملموس ما بين مقارئ للقرآن وندوات دعوات.

واستكمل الغيطانى، حديثه لبرنامج "سفراء دولة التلاوة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "النشاط الدعوى القرآني الملموس، أعاد مصر لقوتها، حقا القرآن الكريم نزل فى مكة، ويقرأ فى مصر، خالص الشكر لكل القائمين على الدعوة وكل قيادتنا وأسأل الله العظيم أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها".



ومن جانبه قال الشيخ صابر عبد المولى، موفد وزارة الأوقاف إلى البرازيل، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على هذه النهضة والعمار الكبير لبيوت الله فى الخارج والداخل.



تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.



وكانت انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.