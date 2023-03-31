نبتة الشفلح علاج لالتهابات الأذن وتصلب الشرايين والروماتيزم

نبتة الشفلح تحتوي على الجلوكوزيدات مثل الروتين ، انزيم الميرونيز ، حامض الكابريك والبكتيك ، القلويدات الرباعية مثل الستكادرين ،.الى جانب انه يحتوي على مجموعة من السكريات والزيوت الطيارة ذات رائحة تشبه رائحة الثوم لما تحتويه من كبري ومواد صابونية ، وهلامية ، وستيرولات ، وأحماض عضوية ودهنية ، كومارينات.

ويستفاد من نبتة الشفلح في معالجة حالات طبية مختلفة، حيث تستخدم في علاج التهابات الأذن ، وتدخل ثمارها في علاج أمراض الإسهال وطرد ديدان وغازات البطن والأمعاء، إضافة إلى فائدته تنشيط الكبد وخفض السكر، وتستخدم كمضاد للسرطان.، لذا فإن نبتة الشفلح علاج التهابات الأذن وتصلب الشرايين والروماتيزم .

ويعالج الشفلح الأمراض الصدرية وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الحساسية وسيلان الأنف وأمراض المعدة ،ويدر البول ويخفض الضغط ويطرد البلغم.

ويستفاد من جذوره وأوراقه الشفلح في علاج آلام النقرص والروماتيزم وآلام الظهر والرقبة، والكدمات، وفي تسكين الألم ، أما أزهاره فتستخدم لتطهير المسالك البولية عن طريق عمل منقوع من هذه الأزهار.



فوائد الشفلح:



قال الدكتور محمد حسن مبارك أستاذ بجامعة العريش، ان لنبتة الشفلح فوائد طبية كثيرة، كونها تحوي على كلوزيدات وحموض أمينية وكلوبيدات رباعية، وعلى مجموعة من السكريات والزيوت الطيارة التي تشبه رائحتها الثوم.. حيث تكون الفائدة الطبية بحسب كل جزء منها، إذ تكمن فائدة الثمار في علاج التهابات الأذن وأمراض السمع، عن طريق تحضير قطرة أذنية من خلال خلط الثمار بزيت الزيتون

كما تدخل ثمار نبتة الشفلح في علاج أمراض الإسهال وطرد ديدان وغازات البطن والأمعاء، إضافة إلى فائدتها في أمراض الطحال وتنشيط الكبد وخفض السكر ومضاد للسرطان.

ويستخدم “الشفلح” كمنشط جنسي فعال، وكعلاج لعرق النساء وآلام الفخذ ولعلاج البواسير، كما أنه مدر للبول وخافض للضغط وطارد للبلغم، ويعالج الأمراض الصدرية وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الحساسية وسيلان الأنف وأمراض المعدة.

جذور النبتة:

أما جذور النبتة وأوراقها فتستخدم في علاج آلام النقرص والروماتيزم وآلام الظهر والرقبة،

وذلك بعمل (خليط من مواد لينة ساخنة) توضع مكان الألم لمدة 24 ساعة، قبل أن تنزع ويبرّد مكانها من أجل عدم ترك آثار حريق.

علاج الالتهابات :

و يستخدم الشفلح كغرغرة للاسنان والتهابات الحلق،و له قدرة كبيرة على قتل الكائنات الدقيقة البكتريا والفطريات ، مما جعله فعال في علاج الالتهابات ،ويعالج الشفلح التهابات الأذن وأمراض السمع ، إذ يتم خلطه بزيت الزيتون لتحضير قطرة للأذن.، وهو مدر للحيض.

ويستخدم في علاج تصلب الشرايين ، وعلاج حساسيه وسيلان الأنف ،كما عرف بفعاليته في تخفيف آلام المعدة .

كمادات :

تستخدم أوراق النبتة وجذورها في علاج الأورام والكدمات، وفي تسكين الألم بشكل عام، أما أزهارها فتستخدم لتطهير المسالك البولية عن طريق عمل منقوع من هذه الأزهار.

مضاد للالتهابات وذو كفاءة عالية في مقاومة الحمى كما أثبت علميًا أن براعم الأزهار ملينة وتخفف الآلام المعدة، و لحاء الجذر مطهر ويوقف النزيف الداخلي ، وكذلك لعلاج الحالات الجلدية .

و تستعمل كمادات نبتة الشفلح لعلاج التهابات العيون.، و تستعمل لبخة عشبة الشفلح لعلاج الأورام والكدمات وتسكين الأوجاع ، وهو مسكن للصداع الشديد إذ يستعمل كدهان للرأس ، كما تستعمل عشبة الشفلح لعمل كمدات لعلاج النقرس والروماتيزوم.

وقد استخدمت الثمار الطازجة لعلاج الاسقربوط، ومنقوع الثمار لعلاج عرق النساء ،و أزهار الشفلح تستخدمة كمطهر للمسالك البولية والكلى ، و يستعمل مغلى ثمار الشفلح لطرد الغازات من البطن .

وتستخدم نبتة الشفلح بعض مستحضرات التجميل، وحموض عضوية ودهنية .