لاعب مفاجأة.. الزمالك يقترب من إبرام الصفقة الصيفية الأولى

دخل أعرب رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، خلال الموسم المقبل فى اهتمامات الجهاز الفنى لفريق الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك "رفيق كابو على ردار الزمالك بشكل قوي".



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المريخ السوداني يوم الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي يحتل فيها الزمالك المركز الرابع برصيد أربع نقاط وكان الزمالك، غادر بطولة إفريقيا عقب الخسارة الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري ليودع البطولة بشكل رسمي وتعد مباراة الجمعة مجرد مباراة تحصيل حاصل.