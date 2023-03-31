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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

صدى البلد

تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شيوعا في العالم. 

 

يشرب ثلثا الأمريكيين القهوة يوميًا ، أكثر من المياه المعبأة في زجاجات أو الشاي أو مياه الصنبور ، وفقًا لجمعية القهوة الوطنية ، وهي مجموعة تجارية.

 

 تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وهي منبهات ، والتي تعتبر على نطاق واسع آمنة للبالغين الأصحاء بحوالي 400 ملليغرام في اليوم ، أو ما يعادل أربعة أو خمسة فناجين تقريبًا يتم تخميرها في المنزل. 

ارتبطت القهوة بفوائد صحية متعددة وحتى خطر أقل للوفاة ، بناءً على دراسات كبيرة لاحظت سلوك المشاركين. على الرغم من الأبحاث التي أظهرت أن الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يزيد من خطر حدوث مشاكل في ضربات القلب ، إلا أن بعض الجمعيات الطبية المهنية لا تزال تحذر من تناول الكافيين.

 

وجد الباحثون أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين لا يؤدي إلى المزيد من النوبات اليومية من ضربات القلب الزائدة ، والمعروفة باسم الانقباضات الأذينية المبكرة.

 هذه الضربات الإضافية التي تبدأ في الحجرتين العلويتين من القلب شائعة ولا تسبب مشاكل في العادة. لكن ثبت أنها تتنبأ بحالة قلبية محتملة الخطورة تسمى الرجفان الأذيني.

ووجدوا أيضًا دليلًا طفيفًا على نوع آخر من عدم انتظام ضربات القلب يأتي من غرف القلب السفلية ، يسمى الانقباضات البطينية المبكرة. 

هذه الضربات شائعة أيضًا وليست خطيرة في العادة ، لكنها ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب. وجد الباحثون المزيد من هذه الضربات المبكرة لدى الأشخاص في الأيام التي شربوا فيها القهوة ، ولكن فقط في أولئك الذين شربوا فنجانين أو أكثر يوميًا.

ووجدت الدراسة أن المتطوعين قطعوا حوالي 1000 خطوة إضافية في اليوم في الأيام التي شربوا فيها القهوة ، وكانوا ينامون أقل بحوالي 36 دقيقة. لم يكن هناك فرق تقريبًا في مستويات السكر في الدم.

 

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