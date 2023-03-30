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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 8.. خروج أمير كرارة من السجن وجده يطرده

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام طه القماش، "أمير كرارة"، بضرب "مجاهد"، ويدخل حارس السجن لينقذه، من يديه.

 

وبعد خروج طه القماش، من السجن ويعود للسوق يقوم جده عبد العزيز مخيون، بطرده من السوق، قائلاً له "السوق ده نضيف".

سوق الكانتو الحلقة 7 .. تطور علاقة أمير كرارة ومي عز الدين

كنا شبه الأوروبيين.. مصممة أزياء سوق الكانتو تكشف تفاصيل اختيار الملابس للمسلسل

كما تكشف الأحداث، عن إيجاد رشاد، “فتحي عبد الوهاب"، إنه حجة السوق، ولكنه لم يجدها كاملة فهنالك ورقتان ناقصتان.

 

يذكر أن قالت مروة عبد السميع، مصممة أزياء مسلسل "سوق الكانتو"، إن مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، وهي فترة لم تحدث فيها أي أفلام معروفة في ذلك التوقيت، لافتا إلى أن مصر في ذلك التوقيت كانت قريبة من الأوروبيين بشكل كبير.


وأضافت "عبد السميع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية الأولى، أن سوق الكانتو هو عبارة عن سوق يبيع الأقمشة والملابس التي تأتي من أوروبا، والشارع المصري في ذلك التوقيت كان ملئ بملابس من الطبقات المختلفة من حيث الملابس. 

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

سوق الكانتو أمير كرارة مجاهد مروة عبد السميع رشاد فتحي عبد الوهاب

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