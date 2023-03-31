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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي: ياسمين صبري حلوة بس ممثلة ضعيفة |فيديو

منة فضالي
منة فضالي

تحدثت الفنانة منة فضالي عن أداء الفنانة ياسمين صبري، مشيرة إلى أنها موديل جيدة ولكنها ضعيفة في التمثيل.

واستكملت منة فضالي خلال لقائها ببرنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: ياسمين صبري حلوة فعلا ماشاء الله وشيك ولكن التمثيل عايز موهبة، ولو أنا معنديش موهبة يبقى أدرسة مش عيب، وممكن يبقى بادئة انهارده بس مينفعش أعمل بطولة، لأن القماشة بتبقى واسعة على البني آدم.

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وأضافت منة فضالي: ولو عايزة أمثل وأبقى نجمة ونمبر وان زي ما هي عايزة تبقى بطلة ، أشتغلي على نفسك عشان محدش يعلق عليكي، هي ممكن تكون ممثلة جيدة ولكن مش موهوبة، الموهوبة دي هتلاقيها تلقائي بتمثل طبيعي، مغلطتش فيها وبتشرف مصر وبتعمل فوتوسيشن موديل حلوة طبعا، جاتلها فرصة مع محمد سامي في مسلسل كبير ولكن معرفتش تحافظ عليها، وأنا مقبلش اسمها يسبق اسمي على تتر.

وكشفت الفنانة منة فضالي، محاربتها من قبل نجمة كبيرة في الوسط الفني، والتي قررت مؤخرًا عدم التعامل معها مرة ثانية لما تسببه لها من ضرر.

وقالت منة فضالي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “Vip” على شاشة “هي”:في ناس كتير حاربتني ومنهم نجمة كبيرة جدًا وكبيرة سنًا، ومعنديش فكرة ليه بتعمل كدا، ومواجهتهاش واشتغلنا مع بعض كتير جدًا، وهي من زمان بتعمل معايا كدا، مؤخرًا كان عندنا مسلسل في دولة عربية وأنا بطلة المسلسل والمنتج نفسه اتضايق، كلمني عليها قولتله دي جميلة أوي وهتضيف للمسلسل، قالي أنا اتضايقت أوي من ردك يا منة دي مقالتش عليها كدا وقالت كلام مش لطيف، وطلبها قدامي وقالت عني كلام مش لطيف، وحشة أوي من جواها أسود.

وأضافت منة فضالي: ممكن تكون كبرت وخرفت بقولها داين تداين ولما تقطعي رزق حد ربنا مش هيباركلك، كان جايلها إعلان وطلبوا مني أجبها وقولتلهم لأ وجبت غيرها وعمل وقولت لأ ، ومتعرفيش امتى هضرب ضربتي، أنا قوية جدًا وبعرف أمتى أخد حقي، الجشع والكدب والنفاق مش تبعي، وصراحتي بتخسرني ناس كتير، في حاجات ممكن أكدب فيها عشان مخسرش الطرف التاني، ممكن أكون قد حفيدتها، وهي أخر حساباتي وأقولها كلي في نفسك.

منة فضالي ياسمين صبري الفنانة منه فضالى الفنانة ياسمين صبري نمبر وان

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