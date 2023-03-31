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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر جلال: مي عمر ممثلة شاطرة وملتزمة وبيننا كيمياء من أيام الفتوة

ياسر جلال ومي عمر
ياسر جلال ومي عمر

تصدر مسلسل علاقة مشروعة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي، ونال العديد من الإشادات واعتبره عدد من النقاد من الأعمال القوية المصنوعة جيدا هذا العام. 

 

وكشف ياسر جلال في حوار مع موقع صدى البلد، كواليس التحضير لشخصية عمرو وصفي التي يقدمها في "علاقة مشروع"، وسر اختيار مي عمر لتقديم دور البطولة أمامه.

 

 

وقال ياسر جلال حوار خاص لموقع صدى البلد، إنه كان حريص على مشاركة الفنان مي عمر له في بطولة مسلسل علاقة مشروعة.

 

 

وأوضح ياسر جلال:" مي عمر صديقة عزيزة وأخت غالية، عملنا سويا من قبل في مسلسل الفتوة، وكانت تجربة ناجحة جدا، ونحن على تواصل دائم. وحينما قررت تقديم "علاقة مشروعة"، عرضت عليها الفكرة، وعجبتها جدا، وهي بشكل عام ممثلة شاطرة وملتزمة ومجتهدة، وتجمعنا كيمياء جميلة لأننا أصدقاء منذ فترة".

 

ووصف ياسر جلال في تصريحاته، مسلسل علاقة مشروعة بأنه عمل مختلف، وهو يحب  الدراما القوية التي تتصاعد أحداثها بمرور الحلقات، وكان سعيدا بانتظار مؤلفة العمل سماح الحريري عامين حتى يتمكن من تقديمه. 

 

وعن فكرة التحول من الأكشن إلى الاجتماعي، قال ياسر جلال إن القرار يعتمد على الشخصية والدراما القائم عليها العمل، ولو تطلب الدور تقديم مشاهد أكشن سيقدمه، لكن المسلسل الاجتماعي جذبه لأن موضوعه جديد ومختلف. 

 

الفنان ياسر جلال بطل العمل يقدم لأول مرة منذ سنوات طويلة، مسلسل اجتماعي خال من مشاهد الأكشن، ويعتمد على قصة حول الأسرة والعلاقات العاطفية والإنسانية، والإثارة في الوقت نفسه. 

 

 

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة سماح الحريري الفنان ياسر جلال مسلسل الفتوة

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