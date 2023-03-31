جيهان الشماشرجي: شخصيتي في كامل العدد مستفزة ودينا الشربيني فنانة جميلة

قالت الفنانة جيهان الشماشرجي، إن شخصيتها في مسلسل "كامل العدد" الذي تشارك في بطولته مع شريف سلامة ودينا الشربيني، تعاني من مشكلات مع الأهل لذلك تسعى للتقرب منهم.

ووصف جيهان الشماشرجي شخصيتها في العمل بأنها مستفزة، وذلك في تصريحات لبرنامج “قبل ما تفطر بكتير” على محطة “نجوم إف إم”، مع يوسف التهامي وسارة النجار.

جيهان الشماشرجي

موضحة:" كل العوامل جذبتني للعمل في المسلسل كما أن شخصية إنجي مستفزة، وعندما يأتي وقت وتحضري لشخصيات من هذا النوع لا يجب أن تصدري أحكامًا عليها لأنك تسعى لتجسيدها وإظهار وجهة النظر”.

واستطردت قائلة:" شخصية “فؤاد” التي تكبرها سنا وتقع في حبها بالنسبة لها حماية وآمان واحتواء، مشيرا إلى أن تلك العلاقة “السامة” خلال أحداث المسلسل لا تستطيع التخلي عنها".

وعن كواليس العمل، قالت جيهان الشماشرجي إنها كانت مريحة حيث أوضحت أنها كانت تحرص على الاستمرار في التواجد باللوكيشن حتى عقب الانتهاء من تصوير مشاهدها لأنها تحب طاقم العمل.

وتابعت: “دينا الشربيني فنانة جميلة وأصبحنا أصدقاء، بينما شريف سلامة فنان مثقف بشكل كبير وإنسان لطيف، كما أن المخرج خالد الحلفاوي شخص متفهم ويحرص على أخذ رأي الفنان في الشخصية”.