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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كولر مبيهزرش.. سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق والمطالبة برحيله

مدرب الأهلي كولر
مدرب الأهلي كولر

لماذا لا يلعب أيمن أشرف؟ شغل هذا التساؤل العديد من عشاق وجماهير النادي الأهلي، خاصة في ظل إصرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على استبعاد نجم الأهلي.

جاء استبعاد كولر، لمدافع الأهلي خلال موسمه الأول مع القلعة الحمراء، حيث لم يتم إشراكه في أي مباراة منذ قدوم المدرب السويسري حتى الآن، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل.

سر استبعاد أيمن أشرف

في هذا السياق، كشف الإعلامي محمد فاروق، السر وراء استبعاد نجم الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية عن المباريات بقرار من المدرب السويسري.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: “علاقة مارسيل كولر مع أيمن أشرف ليست طيبة إطلاقا خارج الملعب بسبب واقعة صدرت عن اللاعب بحق مدربه السويسري”.

وعن تفاصيل هذه الواقعة، أوضح الإعلامي: “أيمن أشرف اعترض على كولر علنا أمام زملائه من اللاعبين في النادي الأهلي على عدم مشاركته مع الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب، وقرر استمرار استبعاده من المشاركة مع مباريات الفريق”.

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رحيل أيمن أشرف

ووفقا لتقارير من داخل الأهلي، فأن كولر استقر على رحيل 8 لاعبين دفعة واحدة في الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم مدافع الفريق أيمن أشرف.

وأوضحت التقارير، أن كولر طلب رحيل كل من: أيمن أشرف، برونو سافيو، رامي ربيعة، شادي حسين، محمد فخري، “إعارة عبد الرحمن رشدان”، إعارة كريم الدبيس، رحيل أحد اللاعبين الأجانب.

ويرغب السويسري في ضم ثنائي أجنبي جديد خلال انتقالات الصيف، بينهم مهاجم سوبر، فضلا عن ضم مدافع مميز، بجانب جناح هجومي مهاري، ولاعب وسط يكون بديل لـ ديانج حال رحيله.

ماذا قدم أيمن أشرف مع الأهلي؟

شارك أيمن أشرف، الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر، فى 215 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 16934 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

حصد أيمن أشرف مع الأهلى، 12 بطولة منها 5 ألقاب للدورى بجانب دورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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