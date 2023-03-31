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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن الاهتمام الرئاسي بدعم الأئمة والدعاة واستغلال الوسائل الإلكترونية في الخطاب الديني

محمد سليم ، عضو
محمد سليم ، عضو مجلس النواب

وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بكل ما يتعلق بملفات تطوير وتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف ومستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حقق العديد من المكاسب للأئمة والدعاة والواعظات.

 

وأشاد " سليم " في بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خاصة فيما يتعلق بمستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، التي تتم بغرض تأهيلهم دعويًّا وعلميًّا وثقافيًّا، على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام، بهدف الصقل المستمر لخبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. 

 

كما أشاد الدكتور محمد سليم بمتابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم، في ضوء دور مصر الريادي في هذا المجال وتوجيه الرئيس السيسي بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولي، الذي سيركز على مناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة في الخطاب الديني في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات.

 

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على النجاحات الكبيرة التي حققها في تنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها الاهتمام الكبير بالمساجد التى أصبح لها دورها المهم في كل ما يتعلق بدورها التنويري والثقافي لبناء الوعى لدى المواطنين ومواجهة الأفكار المتطرفة والأكاذيب والشائعات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أصبح لها العديد من الأدوار الناجحة في خدمة المجتمع والمساهمة الحقيقية في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة.

 

كما أشاد الدكتور محمد سليم باستعراض الدكتور محمد مختار جمعة خلال هذا اللقاء لمستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل ملحوظ ومستمر، في ضوء توجيهات الرئيس المستديمة بصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، بما يحقق الصالح العام مؤكدًا نجاح وزارة الأوقاف في تنمية مواردها الذاتية وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره في أفضل صورة. 

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