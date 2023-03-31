برلمانية: برامج الحماية الإجتماعية لها نصيب الأسد بـ موازنة 2024/2023

أشادت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية بشأن توقعات وصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الفائض الأولى يأتي من خلال الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون تكلفة الدين.

وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وذلك من حيث انشاء مدارس جديدة وتحسين البنية الأساسية من اتصالات مكتملة، بالإضافة الى دعم قطاع الصحة من جهة أخرى، علاوة على تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، ودعم نظم برامج الحماية الاجتماعية .

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وأوضحت عضو خطة النواب أن التأثير الناجم عن توفير الإنفاق العام سيحدث تاثيرا إيجابيا كبيرا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، لاسيما بعد تداعيات الحرب الروسية وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية عانت منها جميع دول العالم .

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية .