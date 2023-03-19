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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل خطة النواب: قرار الرئيس بشأن الإعفاء الضريبي ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنوياً.

 زيادة الإعفاء الضريبي

وقال “عمر” لـ" صدى البلد"، إن قرار زيادة الإعفاء الضريبي ياتى ضمن قرارات الرئيس السيسي بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لدعم المواطن بشكل مباشر مؤكدًا ان القرار جاء لـتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.

 

وتابع النائب حديثه قائلا:"  مصر مثل دول العالم تعاني من تداعيات الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بل أن الدولة المصرية ما زالت تتحمل الكثير من أجل حماية محدودي الدخل والقرار جاء لتخفيف الاعباء".

وتجدر الإشارة الى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع  اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

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