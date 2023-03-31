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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي عبد الغني يستعيد ذكرياته مع الخطيب ويتمني له الشفاء العاجل.. شاهد

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، صورًا قديمة له برفقه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مجدي عبد الغني: “الأخ العزيز وزميل الملاعب الكابتن محمود الخطيب ألف سلامة عليك وخالص دعواتي بالشفاء العاجل إن شاء الله”.

وأوضح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، آخر التطورات الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال شلبي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحالة الصحية للخطيب تتحسن بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية موضحاً أن الخطيب تعرض للإصابة بفيروس كورونا في المغرب ولكنه أرهق نفسه بعد التعافي.

وأضاف: "الخطيب يشعر ببعض الإرهاق بجانب أعراض السعال وبعض الإلتهابات في منطقة الصدر، والأمور تتحسن بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية".

وأشار إلى أن الخطيب يخضع لعلاج مكثف وحالته تتحسن مؤخراً.

مجدي عبد الغني محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الأهلى

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