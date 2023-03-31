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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة ومراجعة وفحص التراخيص الصادرة بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

استمرت أعمال الوحدات المحلية في رفع الاشغالات وازالة معوقات الحركة المرورية بالطرق العامة والاسواق والشوارع الرئيسية وكذا اعمال ازالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للاعمال علي ارض الواقع واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفات.

 

وتابع  الدكتور أيمن مختار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة ووحي غرب المنصورة والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة والمطرية وبلقاس وتمي الامديد ومنية النصر ونبروه في رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية وازالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ففي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم تنفيذ اعمال حملة ازالة للاكشاك التي اقيمت اسفل كوبري سندوب والتي تم وضعها بدون ترخيص وبشكل عشوائي وتم ازالتهم علي الفور وتم نظافة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، كما تم متابعة اعمال ازاله في المهد لتعدي بالبناء علي ارض زراعيه علي مساحة 120 متر بقرية بلجاي التابعه للوحده المحليه بنقيطه عبارة عن بناء غرف بالبلوك الابيض والمونة الاسمنتية وتمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

 

وفي نطاق حي غرب المنصورة قال محمد أمين رئيس الحي انه تم متابعة تنفيذ حملة لازالة الاشغالات بعدد من الشوارع والميادين بنطاق الحي وتم ازالة العديد من المخالفات بشوارع الحي وتم علي الفور اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات المخالفة بشوارع واحياء المدينة بمشاركة نواب رئيس المركز ومديرى الإدارات المختصه في اطار الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينه مع بذل أقصى جهد ممكن و استمرار ازالة كافة أشكال التعديات والاشغالات العشوائية والتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم حيث تم ازالة عدد من الاشغالات العشوائية والغير حضارية التى تسبب إعاقة حركة المرور والمشاه بشوارع المدينه للقضاء على الاختناق المروري وعدم السماح للباعه الجائلون افتراش شوارع وأحياء المدينة بأى صورة عشوائية وشمل العمل شوارع نوب والبستان وبورسعيد بالمدينة، كما تم تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية غزالة بنطاق الوحده القرويه قام ببناء غرفه مساحة ٣٠م مربع مضافه للخدمات وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف فاتن الخطيب نائب رئيس المركز.

 

واكد "مختار" علي ضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وايضا تقديم خدمات متميزة لهم.

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الدقهلية إزالة التعديات البناء المخالف المنصورة الوحدات المحلية التعديات على أراضي الدولة رفع الإشغالات المخالفة إزالة البناء المخالف

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