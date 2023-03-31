نائب رئيس برشلونة: نأمل في عودة ميسي للبارسا

اكد الإعلامي احمد شوبير، ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مرحب به للعودة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريحات علي لسان نائب رئيس برشلونة : "ميسي مغرم بالبارسا ومدينة برشلونة، لنرى إذا كان بإمكاننا إعادة ليو إلى صفوف فريقنا، أعتقد أن القدر سيجعل ذلك ممكنا"



وينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي لتجديد عقده حتى الآن.



كان ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.