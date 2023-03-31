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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي كريم: محمد ثروت بيموتني من الضحك.. وبفكر أعمل كوميدي مع كرارة

نيللي كريم
نيللي كريم

عبرت النجمة نيللي كريم، عن سعادتها من العمل مع الفنان محمد ثروت في مسلسل "فاتن أمل حربي"، قائلة: "كواليس المسلسل معه كانت كارثية، وبموت في محمد ثروت أكتر واحد بيضحكني".

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 وأشارت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنان الشاب أحمد مالك من الممكن أن يشارك في أعمال أكشن، وعصام عمر من الممكن أن يعمل أدوار أكشن، وحقق نجاح كبير في مسلسل "بالطو"، قائلة: "عصام عمر مكسر الدنيا في بالطو وهو فنان جميل جدًا".

 

بفكر أعمل كوميدي مع كرارة

 

 وتابعت نيللي كريم أنها شاهدت مسلسل "الاختيار" والنجم أمير كرارة، متابعة: "اختار اشارك مع أمير كرارة في عمل، وبفكر أشارك مع أمير كرارة في فيلم كوميدي".

نيللي كريم محمد ثروت فاتن أمل حربي أمير كرارة حبر سري أسما إبراهيم

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